Die Feuerwehr Mühlacker ist an der Uhlandschule in Mühlacker im Einsatz. Die Feuerwehr geht von einem Zimmerbrand aus. Die Schule wurde evakuiert.

Die Feuerwehr ist am Freitagmittag zu einem Brand an der Uhlandschule in Mühlacker ausgerückt. Das erklären Feuerwehr Mühlacker und Polizeipräsidium Pforzheim auf Anfrage.

„Die Feuerwehr ist mit verstärkten Kräften vor Ort“, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums. Anfangs sei Rauch aus dem Gebäude gedrungen.

Die Feuerwehr spricht von sechs Fahrzeugen, die im Einsatz sind. Es ging nach ersten Informationen um einen Zimmerbrand, so die Feuerwehr.

Meldungen über Verletzte gibt es bislang nicht. Der Rettungsdienst wurde inzwischen bereits informiert, dass er nicht benötigt wird. Das Feuer scheint unter Kontrolle zu sein.

Die Schule wurde evakuiert, so die Polizei. Die Uhlandschule ist ein Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit dem Förderschwerpunkt Lernen.

[Der Beitag wird aktualisiert. Stand 13.11 Uhr]