Mutmaßliche Tatverdächtige vorläufig festgenommen

Frau durch Messerstiche in Mühlacker lebensgefährlich verletzt

In eine Klinik gebracht werden musste eine 51-jährige Frau, die nach Stand der Ermittlungen in der Nacht von Samstag auf Sonntag wohl durch eine in häuslicher Gemeinschaft lebende 20-jährige Familienangehörige in Mühlacker verletzt wurde.