Fußgängerin in Mühlacker durch Unfall schwer verletzt

Am Montagnachmittag ist es in Mühlacker zu einer Kollision zwischen einer Pkw-Fahrerin und einer Fußgängerin gekommen, bei welcher die Fußgängerin schwer verletzt wurde. Dies teilt die Polizei Pforzheim mit.

Die 57 Jahre alte Pkw-Lenkerin fuhr mit ihrem Pkw in Lomersheim auf der Otto-Aichele-Straße bergab in Richtung Wilhelmstraße. Nach bisherigem Ermittlungsstand wollte die 37-jährige Fußgängerin gegen 15.55 Uhr die Straße überqueren, als sie vom Pkw der 57-Jährigen erfasst wurde. Rettungskräfte kümmerten sich noch vor Ort um die verletzte Frau und brachten sie in der Folge ins Krankenhaus. Am Pkw entstand ein Sachschaden von rund 2 500 Euro.