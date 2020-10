Hinweistafeln beschmiert: Stadt Mühlacker will Vanalismus nicht mehr hinnehmen

Vandalismus ist nicht nur ein Ärgernis, er wird in Mühlacker allmählich zum handfesten Problem. Im Bereich der Burg Löffelstelz sind in der Vergangenheit beispielsweise zahlreiche Schilder verschmiert worden. Das wollen die Verantwortlichen nicht länger hinnehmen und versuchen, die Öffentlichkeit zu sensibilisieren.

OB Frank Schneider appelliert dabei an die Mithilfe der Bürger: Wer Hinweise habe oder weiß, wer hinter den Schmierereien stecke, soll bald auch eine Belohnung erhalten. „Ich will die Täter bestraft sehen“, betont Schneider. Ein Denunziantentum will das Stadtoberhaupt zwar nicht, er hofft aber auf Zeugen und nicht zuletzt auch darauf, dass sich insbesondere die Menschen hinterfragen, die mit städtischem Eigentum so respektlos umgehen.

Gerade dann, wenn Müll achtlos weggeworfen wird oder Schilder bewusst verschmiert werden, frage er sich nämlich: „Was ist das für ein Umgang mit seinen Mitmenschen?“ Jemand anders wird sich schon darum kümmern, so würden inzwischen zu viele denken, kritisierte er. Eine Auswirkung der Wegwerfgesellschaft, in der vieles seinen Wert verloren hat, befürchtet Schneider, der zudem vielfach auch einen angemessenen Umgang und Anstand im zwischenmenschlichen Bereich vermisst. „Der Ton ist rauer geworden“, weiß er, „und das führt dann auch dazu, dass die Menschen in Teilen auch weniger Respekt vor diesen Tafeln haben.“