In Schule in Mühlacker eingebrochen - Polizei sucht Zeugen

In Mühlacker sind zwischen Mittwoch und Donnerstag Unbekannte in eine Schule eingedrungen. Dabei wurde ein Handy gestohlen.

Unbekannte sind zwischen Mittwoch und Donnerstag in eine Schule in Dürrmenz, einem Stadtteil von Mühlacker, eingebrochen. Laut der Polizei ist noch unklar, ob es sich um einen oder mehrere Täter handelte.

Nach den bisherigen Ermittlungen drangen der oder die Täter zwischen 16 Uhr am Mittwoch und 6.55 Uhr am Donnerstag durch ein Fenster in das Schulgebäude ein. Geklaut wurde ein Mobiltelefon samt Ladekabel.

Die Polizei bittet alle, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich mit dem Polizeirevier Mühlacker unter 07041 9693 0 in Verbindung zu setzen.