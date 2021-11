Jugendhaus in Mühlacker brennt

Eine Couch im Jugendhaus in Mühlacker geriet am Dienstag in Brand. Anschließend erfasste das Feuer auch die Außenfassade.

Ein Schaden von mehreren Tausend Euro ist die Bilanz eines Feuers in Mühlacker am Jugendhaus Im Mühlehof am Dienstag gegen 11.00 Uhr. Nach Informationen der Polizei geriet eine Couch unterhalb einer Überdachung in Brand. Das Feuer griff in der Folge auf die Außenfassade über. Aktuell ermittelt die Kriminalpolizei zur Brandursache.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Tel. 07231 186-4444, in Verbindung zu setzen.