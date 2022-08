Jugendliche wird von Hund in Mühlacker angegangen und verletzt

Am frühen Sonntagmorgen wurde eine 17-Jährige in Enzberg auf einem Feldweg von einem Hund angegriffen und gebissen. Hierbei wurde sie leicht verletzt. Gegen 5.30 Uhr befanden sich vier Jugendliche zu Fuß auf einem Feldweg, welcher in Verlängerung der Ötisheimer Steige / Hartfeldstraße in Richtung Steinbruch führt, berichtet die Polizei.

In etwa 100 Metern Entfernung wurde die Gruppe auf einen Mann aufmerksam, welcher einen freilaufenden Hund mit sich führte. Unerwartet brach der Hund offenbar aus und lief über einen Acker auf die Personengruppe zu. Die Jugendlichen werden in der Folge mehrfach von dem bellenden Tier angesprungen. Ein Jugendliche wurde bei dem Angriff an mehreren Stellen verletzt. Der bislang unbekannte Hundeführer kam schließlich hinzu, nahm sich seines Tieres an und verließ wortlos die Örtlichkeit. Die junge Frau musste im Anschluss in einem Krankenhaus ambulant versorgt werden.

Bei dem Hundeführer soll es sich um einen 50-60 Jahre alten Mann gehandelt haben. Er wird als etwa 180 cm groß und mit stabiler Figur beschrieben. Der Gesuchte trug kurzes, graues Haar, ein weißes T-Shirt sowie einen auffälligen Gürtel mit schwarzer Bauchtasche. Bei dem Hund soll es sich um eine Art „Labrador“ mit karamellfarbenem, kurzem und glatten Fell gehandelt haben.

Hinweise zum Sachverhalt, insbesondere zum Hund und seinem Besitzer, nimmt das Polizeirevier Mühlacker unter der Telefonnummer (0 70 41) 9 69 30 entgegen.