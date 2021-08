Kaum noch Wasser: Angler wollen den Dürrmenzer Haussee retten

Der Wullesee hat derzeit kaum noch Wasser. Schuld daran sind Risse im Boden und zwei versiegte Quellen. Was zu tun ist, um den See zu retten, das wissen die Angler; sie brauchen dafür aber einen mindestens mittleren fünfstelligen Betrag.

Seit weit über 60 Jahren ist der Wullesee in Mühlacker-Dürrmenz „das zweite Standbein des Angelsportvereins nach der Enz“, so der Ehrenvorsitzende Hermann Fasching. Derzeit wirkt das Gewässer allerdings wie ein Häufchen Elend. Dürre und Risse im Boden haben ihm massiv zugesetzt. Wasser ist kaum noch vorhanden. Es muss also gehandelt werden. Dafür braucht der Verein aber Geld: Die Kosten, den See wieder herzustellen, werden auf einen mindestens mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt.

„Der Wullesee ist natürlich ein Kleinod für die Stadt Mühlacker“, betont Fasching. Er ist nicht nur als Naherholungsgebiet ausgewiesen, sondern auch deshalb so wertvoll, „weil er mit eines der größten Einzugsgebiete für Amphibien ist“, betont der Ehrenvorsitzende im Gespräch. „Deshalb ist man auch immer darauf aus gewesen, dass man den See hegt und pflegt.“

Seinen Namen hat er von einer Firma bekommen, die hier früher im Winter Eis geschlagen und es dann bis in die Sommermonate gelagert hat, um Bier zu kühlen, verrät Fasching. „Deshalb war der Wullesee für die Dürrmenzer auch immer ihr Haussee.“ Der Angelsportverein hat ihn anfangs noch von dem Unternehmen gepachtet; später wollte die Firma ihn abstoßen und die Angler haben ihn gekauft, weil sie zu der Zeit gerade ihr Vereinsheim am See gebaut haben.