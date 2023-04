Am Samstagmittag ist im Gewann Köpfle in Mühlacker eine Frau von einem Exhibitionisten belästigt worden. Die Polizei sucht Zeugen und Hinweise.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung vermeldet, ließ sich eine Spaziergängerin am Samstag gegen 12.00 Uhr im Bereich des Verbindungswegs zwischen Dürrmenz und einem Landgasthaus in Mühlacker auf eine Bank nieder, um zu lesen. Der Unbekannte sei mit einem schwarz-grauen Mountainbike aus Richtung des Landgasthauses kommend angefahren und habe neben der Frau angehalten und sich an seinem Geschlechtsteil angefasst.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: Er war von schlanker Statur und zwischen 20 und 30 Jahren alt. Seine Körpergröße wird auf zwischen 1,65 und 1,75 Meter geschätzt. Bekleidet war er mit einer dunklen, langen Hose, einer dunklen Jacke mit Reißverschluss und einem dunklen Rucksack.

Sachdienliche Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 07231 186-4444 entgegen.