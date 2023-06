Messerattacke in Mühlacker-Lienzingen: Polizei sucht Zeugen

Mehrere Stunden lang jagten Polizei und Bürger den Mann, der eine 27-Jährige in Mühlacker-Lienzingen niedergestochen hat. Nun sucht die Polizei Zeugen der Tat.

Nach einem Angriff mit einem Messer auf eine Frau am Samstagmittag, an einer Bushaltestelle in Mühlacker-Lienzingen, sucht die Polizei nun Zeugen.

Ein 28-jähriger Iraker hatte in der Friedenstraße in Lienzingen auf eine Frau eingestochen. Nach Angaben der Polizei flüchtete der Verdächtige anschließend zu Fuß. Die mutmaßliche Tatwaffe wurden von der Polizei auf seiner Fluchtroute gefunden. Nach Aussage einer Polizeisprecherin sollen sich die beiden gekannt haben.

Polizei sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, insbesondere eine jüngere Frau und einen Mann, die sich gegen 12 Uhr an der Haltestelle Friedenstraße den Linienbus verließen und anschließend wieder zustiegen.