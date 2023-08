Zwei Tage lang machen ADAC-Prüfer in Enzberg Station. Der Fahrzeugcheck ist kostenlos. Mängel finden die Mitarbeiter immer wieder. Was die Fahrzeughalter damit machen, bleibt ihnen überlassen.

Gegen Mittag fährt ein silbergraues Auto auf dem Parkplatz vor der Turn- und Festhalle in Mühlacker-Enzberg vor. Es ist Nummer 16 auf der Liste an Fahrzeugen, die das zwei Mann starke Team des ADAC-Prüfdienstes seit dem Dienstagvormittag unter die Lupe nimmt.

Der Fahrer stoppt wenige Meter vor einem gelben Schild, auf dem die Anweisung steht: Bitte hier anhalten und Motor abstellen. Autos mit Vorderantrieb sollen beim Prüfer angemeldet werden. Selbstständig kann ohnehin keiner auf die Rampe fahren, weil die Zufahrt mit einem Leitkegel verhindert wird. Der Prüfbereich darf auch nicht betreten werden, außer von den fachkundigen Mitarbeitern des ADAC. „Gefahrenzone“, steht dort in deutlich sichtbaren Lettern.

Damit der Pkw überprüft werden kann, setzt sich einer der Mitarbeiter ans Steuer und lenkt das Fahrzeug vorsichtig die Rampe hinauf. Das gehört zum Service, den der ADAC-Prüfdienst zwei Tage lang vor der Turn- und Festhalle in Mühlacker-Enzberg anbietet.

Prüfer sind mit Truck in Mühlacker

Mit einem Truck ist der ADAC mit dieser Mission in Baden-Württemberg unterwegs, um Autofahrern die Möglichkeit zu geben, ihr Fahrzeug kostenlos checken zu lassen, egal ob ADAC-Mitglied oder nicht. „Bis jetzt ist das gut angenommen worden“, sagt einer der beiden Mitarbeiter, die ihren Namen in der Zeitung nicht veröffentlicht sehen wollen. Es waren ältere und jüngere Fahrzeuge dabei. Besondere Vorkommnisse habe es keine gegeben. Das zeigt auch die Erfahrung aus vorherigen Stationen. Mängel gibt es zwar immer mal wieder, aber selten sind es schwerwiegende Sachen.

Die Prüfung selbst geht relativ schnell vonstatten. Keine fünf Minuten dauert es, bis der silbergraue Wagen durchgecheckt ist und wieder nach draußen gefahren wird. Nur bei Fahrzeugen mit Vierradantrieb kann es auch mal doppelt so lange dauern. Der Besitzer bekommt am Ende einen Prüfbericht. „Da steht dann alles drauf“, sagt der Mitarbeiter des ADAC. Nicht selten dient dieser als Impuls für die Fahrzeugbesitzer. „Wenn wir ihnen sagen, um was sie sich kümmern müssen, dann denken schon einige darüber nach und die machen das dann auch.“

Wohnmobile dürfen nicht auf die Teststraße

Bis zu 1,80 Meter hoch und maximal 2,10 Meter breit darf ein Fahrzeug sein, das von den Prüfern getestet wird. Größere Pkw passen nicht auf die nur wenige Meter lange Teststraße, auch wenn die beiden Mitarbeiter da trotzdem schon verrückte Dinge erlebt haben.

Einer habe es mal mit einem Wohnmobil versucht, erzählt der ADAC-Prüfer und lacht. Er durfte am Ende natürlich nicht rein, weil schon mit bloßem Auge zu erkennen war, dass dieses Wohnmobil viel zu groß für die Prüfstation ist.

Tüv war seit eineinhalb Jahren abgelaufen

Und auch in einer anderen Sache nehmen es nicht alle Autofahrer so genau. Manchmal fällt den Testern durchaus auf, dass der TÜV bereits abgelaufen ist. „Viele vergessen das einfach und denken da nicht dran.“ Bei den Pkw, die sie in den ersten zwei Stunden in Enzberg überprüft haben, war das zwar nicht der Fall. Einmal hätten sie es allerdings erlebt, dass der TÜV bereits seit eineinhalb Jahren abgelaufen war.

Am Zustand der Autos dagegen gibt es generell wenig zu kritisieren, soweit sich die beiden erinnern können. „Sie werden gut gepflegt“, sagt der ADAC-Mitarbeiter. „Das wird immer besser.“ Manche Dinge kann man ohnehin ganz einfach selbst testen, etwa ob die Bremsleuchten noch funktionieren.

Für anderes braucht es dagegen einen Fachmann. Stichwort: Stoßdämpfer. „Wenn die kaputtgehen, das ist ein schleichender Prozess, das merkt man erst zu spät“, jedenfalls, sofern die Autobesitzer nicht bei einem solchen Check auf die Stoßdämpferplatten fahren. Dort wird dann das Gewicht von den Vorderachsen genommen, erklärt der Mann, worauf es ihm und seinem Kollegen ankommt. Danach wird der Wagen in die Bremsrollen manövriert. „In dem Moment, wo er dann hinten draufsteht, kann ich die Batterie, die Bremsflüssigkeit und alles andere prüfen.“

Batterien sind bei solchen Checks übrigens immer wieder eine Sache, auf die die ADAC-Mitarbeiter gezielt hinweisen, weil kleinere Mängel nicht ausgeschlossen sind, weil die Leute – unabhängig davon, ob es sich um einen Diesel oder einen Benziner handelt – zu oft auf Kurzstrecken unterwegs sind. Diese seien „nie gut für die Batterie, weil die dann nicht richtig geladen werden kann.“ Früher oder später Probleme bekommt, wer in der Regel nicht mehr als zehn bis 15 Kilometer unterwegs ist: Wer also öfter mal um die Ecke einkaufen fährt oder die Kinder von der Schule abholt.