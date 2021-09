51-jährigen Unternehmer getötet

Prozess nach Mord in Mühlacker-Enzberg: Steuerhinterziehung könnte Grund für die Tat sein

Lag es am Brief ans Finanzamt zur vermeintlichen Steuerhinterziehung? Nach den Zeugenaussagen im Mordprozess am Landgericht Karlsruhe zeichnet sich ein mögliches Motiv dafür ab, warum ein Paar aus Mühlacker den Ex-Mann der Frau getötet haben soll.