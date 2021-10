Lebenslange Haft

Mord in Mühlacker-Enzberg: Täter kündigt nach Urteil Revision an

Nach der Urteilsverkündung kündigte der 43-jährige Täter Revision an. Die Schwurgerichtskammer am Landgericht Karlsruhe hatte ihn zuvor wegen Mordes an einem Geschäftspartner zu einer lebenslangen Haft verurteilt.