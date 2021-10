Urteil im Mordprozess

Mord in Mühlacker-Enzberg: Angeklagter zu lebenslanger Haft verurteilt

Für den Mord am Ex-Mann seiner Verlobten muss ein 43-jähriger Mann aus Mühlacker ins Gefängnis. Die Schwurgerichtskammer am Landgericht Karlsruhe verurteilte ihn am Mittwoch zu einer lebenslangen Haft. Seine 49-jährige Verlobte wurde freigesprochen.