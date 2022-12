Mühlacker: Ausscherender Lastwagen verursacht wohl Unfall

Ein 32-Jähriger ist am Dienstag in Mühlacker auf ein vor ihm bremsendes Auto aufgefahren. Zuvor war wohl ein Lastwagen etwas zu weit nach links ausgeschert.

Bei einem Verkehrsunfall haben sich am Dienstagmorgen in Mühlacker zwei Personen verletzt. Wie die Polizei mitteilte, fuhr eine 44-Jährige mit ihrem VW gegen 5.40 Uhr auf der linken Spur der Stuttgarter Straße in Richtung Illingen. Dabei wollte sie einen Lastwagen überholen, der auf der rechten Spur fuhr.

Allerdings soll der Lastwagen in diesem Moment ein Stück weit auf den linken Fahrstreifen gekommen sein. Dadurch habe er die VW-Fahrerin zum Abbremsen gezwungen. Ein hinter ihr fahrender 32-Jähriger in einem Jaguar erkannte die Situation offenbar zu spät und prallte gegen den VW.

Lastwagen fährt direkt weiter

Bei dem Zusammenstoß zogen sich die 44-Jährige und eine weitere Person in ihrem Fahrzeug laut bisherigen Informationen leichte Verletzungen zu. Außerdem entstand Schätzungen zufolge ein Sachschaden von insgesamt rund 20.000 Euro.

Der Fahrer des Lastwagens fuhr danach direkt weiter. Ob er den Unfall überhaupt bemerkte, ist nicht bekannt. Über die Plane des Lastwagens zog sich seitlich in weiß der Schriftzug „Fliegl“.

Das Polizeirevier bittet alle, die Hinweise zu dem Unfall oder dem Lastwagen und seinem Fahrer geben können, sich unter der Telefonnummer (0 70 41) 9 69 30 zu melden.