Mühlacker: Lkw-Fahrer überholt rücksichtslos und verursacht Unfall

Ein bislang unbekannter Fahrer eines organefarbenen Lkws hat am Dienstagmorgen auf der B10 bei Mühlacker trotz Gegenverkehr einen Traktor überholt und dabei einen Verkehrsunfall verursacht.

Ein unbekannter Fahrer fuhr gegen 09.20 Uhr mit seinem orangefarbenen Lkw auf der B10 von Mühlacker kommend in Richtung Illingen. Vor ihm fuhr ein Traktor. Wie die Polizei mitteilte, waren zeitgleich auf der Gegenfahrbahn eine Sattelzugmaschine, ein Mercedes mit Wohnanhänger und dahinter ein VW Caddy unterwegs.

Plötzlich scherte der gesuchte Lkw auf die Gegenfahrspur aus und überholte trotz Gegenverkehr. Der Fahrer der Sattelzugmaschine konnte noch bremsen und einen Zusammenstoß verhindern. Aufgrund dieses Abbremsmanövers fuhr der VW Caddy auf den Mercedes auf. Am Caddy entstand ein Sachschaden von rund 7.000 Euro und am Mercedes wird der Schaden auf rund 3.000 Euro geschätzt. Der Wohnanhänger erlitt offensichtlich einen Totalschaden in Höhe von geschätzten 8.000 Euro.

Zum gesuchten Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass es sich um einen orangefarbenen Lkw, ähnlich einem Lkw der Kanalreinigung, handeln soll. Weiterhin werden im Zusammenhang mit dem Verkehrsunfall der Fahrer der Sattelzugmaschine sowie der Traktorfahrer gesucht.