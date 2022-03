Mühlacker: Unbekannter Mann klaut Handtasche

Nach dem Diebstahl einer Handtasche in der Bahnhofstraße in Mühlacker am Mittwochmittag, ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung mitteilte, war eine Frau am Mittwoch zwischen 12.15 und 12.30 Uhr auf dem Fußweg parallel zur Bahnhofstraße in Richtung Bahnhof Mühlacker unterwegs, als der bislang unbekannter Täter sich von hinten an sie annäherte.

Der Unbekannte griff nach der Handtasche der Fußgängerin, die wiederum versuchte, diese festzuhalten. Letztlich gelang es dem Täter jedoch, die Handtasche zu entreißen, wobei die Frau zu Boden stürzte. Danach flüchtete der Mann mit der Tasche in die Bahnhofstraße und anschließend in unbekannte Richtung. Die Frau blieb glücklicherweise unverletzt.

Laut Polizei wird der Täter beschrieben als ein etwa 20 Jahre alter, 1,60 bis 1,70 Meter großer Mann mit kurzen, schwarzen Haaren und südländischem beziehungsweise orientalischem Erscheinungsbild. Der Mann war komplett schwarz gekleidet.

Gestohlen wurde eine olivgrüne Tasche der Marke Puma, in der sich neben diversen persönlichen Gegenständen auch Bargeld befand.