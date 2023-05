Nach Unfall: Bundesstraße 10 bei Mühlacker mehrere Stunden gesperrt

Die Bundesstraße 10 musste nach einem Unfall bei Mühlacker am Samstag für zwei Stunden gesperrt werden. Beide Autofahrer wurden leicht verletzt.

Nach einem Unfall am Samstagnachmittag musste die Bundesstraße 10 in Mühlacker in Richtung Illingen für zwei Stunden gesperrt werden.

Nach Angaben der Polizei hat mutmaßlich eine Vorfahrtsverletzung im Kreuzungsbereich zur Hermann-Hesse-Straße zwischen zum Unfall geführt. Beide Fahrer wurden leicht verletzt. Neben der Polizei waren Einsatzkräfte der Feuerwehr Mühlacker im Einsatz.