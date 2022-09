Die Arbeitsplätze bei dem Automobilzulieferer Mahle in Mühlacker und Vaihingen/Enz sind bis 2029 gesichert. Das ist Teil einer Pilotvereinbarung, die von der Belegschaft gebilligt wurde.

Die Pilotvereinbarung zur Zukunftssicherung bei Mahle steht. Dies geht aus einer Mitteilung der IG Metall Pforzheim hervor. Nach dem Betriebsratsgremium haben demnach auch die gewerkschaftlichen Vertrauensleute und nun auch die gesamte Belegschaft des Automobilzulieferers, der in Mühlacker und Vaihingen/Enz ansässig ist, einer Zukunftsvereinbarung zugestimmt.

„Mahle ist jetzt schon in einem weitreichenden Transformationsprozess, der sich ohne die getroffene Vereinbarung langfristig äußerst negativ auf die Beschäftigungslage in der Region ausgewirkt hätte“, sagt die erste Bevollmächtigte der IG Metall Pforzheim, Liane Papaioannou, die die Verhandlungen vom ersten Tag an begleitet hat.

Gespräche über Mahle dauerten 15 Monate

Ganze 15 Monate hätten sich die Gespräche hingezogen. „Nun endlich liegt ein Ergebnis vor, das unsere Arbeitsplätze langfristig, nämlich bis ins Jahr 2029, sichert und mit dem wir in der Lage sind, unsere beiden Betriebe zukunftsfähig aufzustellen“, so Jakob Schleyer, einer der beiden stellvertretenden Betriebsratsvorsitzenden bei Mahle.

Nektaria Christidou, die Vorsitzende des 17-köpfigen Betriebsrats, betont, wie wichtig dieses Verhandlungsergebnis für die Region sei. So soll laut Christidou der Standort Mühlacker zum Leitwerk innerhalb der Mahle Business Unit 3 werden. Des Weiteren würden hier Aufträge platziert, die Produkte umfassen, die der Transformation standhalten. Dies führe zu weiteren, konkret vereinbarten Investitionen in der Region.

„Unser Paket enthält auch Beiträge der Mitarbeiter“, erläutert Theodoros Christoforidis, der Vorsitzende der IG Metall Vertrauensleute im Betrieb. Die Kolleginnen und Kollegen seien gefragt worden, wo sie Verbesserungspotenzial sehen. 207 Ideen wurden gesammelt, die mit einem Einsparvolumen von 2,3 Millionen Euro bewertet wurden.

„Diese gilt es nun umzusetzen. Im indirekten Bereich in Mühlacker werden die Beschäftigten anstatt dem tariflichen Zusatzgeld (T-ZUG) die acht freien Tage verpflichtend nehmen müssen, damit haben wir Entlassungen vermieden. Und als sogenannten Transformationsbeitrag bringen alle Beschäftigten bis Ende 2026 eine Stunde der wöchentlichen Arbeitszeit ein.“ Einschnitte in das Entgelt gebe es nicht, betonen die Betriebsräte und die IG Metall Vertrauensleute.