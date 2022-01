Polizei stoppt betrunkenen Pedelec-Fahrer in Mühlacker

Die Polizei hat in Mühlacker im Enzkreis in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen betrunkenen 18-Jährigen gestoppt, der auf einem Pedelec unterwegs war. Wie die Polizei meldet, fuhrt der 18-Jährige gegen 3 Uhr am Donnerstag mit seinem Elektrofahrrad in Enzberg.

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille. Der Mann wurde für einen Bluttest in ein Krankenhaus gebracht. Eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr folgt.