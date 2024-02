Polizei sucht Zeugen zu geflüchtetem BMW in Mühlacker

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war die silberne BMW-Limousine am Freitagabend gegen 18:20 Uhr einer Funkstreife aufgefallen. Am Ortsausgang Mühlacker auf der Wiernsheimer Straße in Richtung Pinache sei das Fahrzeug sehr stark beschleunigt worden, weshalb der BMW einer Kontrolle unterzogen werden sollte.

Der Fahrer oder die Fahrerin des BMW ignorierte Polizeiangaben zufolge jedoch die Anhaltezeichen und das Blaulicht der Polizei und überholte Kurvenbereich vor Pinache mehrere Fahrzeuge.

BMW flüchtet bei Mühlacker: Polizei sucht Fahrer

Die Polizei konnte den BMW später in Pinache ausfindig machen. Der Fahrzeugführer sei dort jedoch nicht angetroffen worden.

Das Polizeirevier Mühlacker bittet Zeugen, die den BMW beobachtet haben oder Angaben zur Besetzung des BMW machen können, sich unter 07041 96930 zu melden. Ebenfalls sollen sich Verkehrsteilnehmer melden, die durch die Fahrweise des BMWs geschädigt wurden.