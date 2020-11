Die Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden am Samstagmorgen nach Mühlacker gerufen, wo eine Rauchentwicklung in einem Gebäude beobachtet wurde.

Am Samstagmorgen wurde dem Polizeipräsidium Pforzheim eine Rauchentwicklung in einem Gebäude in der Pforzheimer Straße in Mühlacker gemeldet. Die Feuerwehr ist vor Ort.

Aufgrund des Einsatzes ist rund um den Einsatzort die B10 gesperrt. Autofahrer sollen den Bereich umfahren.

Weitere Informationen folgen. (Stand: 8.20 Uhr, 14.11.2020)