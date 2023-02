„Massenanfall an Verletzen“

Reizgas-Attacke legt Schillerschule in Mühlacker auch am Freitag lahm

Ein Schüler soll am Donnerstag in Mühlacker mit Reizgas um sich gesprüht haben. 28 seiner Mitschüler wurden verletzt, 13 mussten zur Beobachtung ins Krankenhaus. Daniela Kneis vom Roten Kreuz erklärt, wie das Gas so viele Menschen erreichen konnte.