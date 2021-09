Im einzigen Kino des Enzkreis, dem Scala in Mühlacker, gilt seit dem Neustart Mitte Juli die 3G-Regel. Fast alle Besucher kommen damit klar. Zugleich freut sich Kinobetreiber Joachim Baensch schon auf den Herbst, wenn Filme wie James Bond an den Start gehen.

Der Aufwand an der Kinokasse ist höher geworden; insgesamt wird das 3G-Modell aber von den Besuchern akzeptiert und nur selten kommt es mal zu Problemen. Diese Zwischenbilanz zieht Joachim Baensch vom Scala-Filmtheater in Mühlacker, dem einzigen Kino im Enzkreis, im Gespräch mit unserer Redaktion.

Am 15. Juli, zwei Wochen später als manche andere Kinos, hat das Scala den Betrieb wieder aufgenommen, damals mit dem neunten Teil aus der Fast&Furious-Reihe. „Wir haben vom Start weg mit 3G gearbeitet“, erzählt Baensch. Für ihn als Kinobetreiber ist damit ein hoher Aufwand verbunden. Nicht alleine die Kontaktdaten füllen bereits Ordner; er muss jeden Gast kontrollieren, wenn er an der Kinokasse steht.

Die Besucher ziehen fast alle mit, was Baensch auch darauf zurückführt, dass er schon im Vorfeld überall kommuniziert hat, dass die 3G-Regel gelten wird. „Die Leute waren also schon vorbereitet.“ Was dennoch immer wieder mal passiere, sei, „dass jemand sein Handy vergessen hat oder das Impfbuch nicht dabei hat.“ In dem Fall muss Baensch den Besucher zurückschicken.