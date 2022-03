Scheine aus Geldbeutel gezogen: Trickdieb nutzt in Mühlacker Hilfsbereitschaft aus

Ein Trickdieb hat am Donnerstagmorgen in Mühlacker die Gutmütigkeit eines Mannes ausgenutzt. Nach Angaben der Polizei stand der Mann gegen 10.30 Uhr an einer Bushaltestelle in der Industriestraße, als sich ihm der Trickdieb näherte.

Er sprach den Mann an und bat um zwei Euro Wechselgeld für ein Telefonat, das er angeblich führen wolle. Der hilfsbereite Mann zückte seinen Geldbeutel um das Münzgeld herauszuholen, worauf ihm der Trickdieb einen leichten Stoß versetzte, um den Mann abzulenken.

Er griff gleichzeitig nach den Scheinen, die er im Geldbeutel hatte aufblitzen sehen, und machte sich mit der Beute aus dem Staub. Seine Flucht führte ihn über den Parkplatz eines Einkaufsmarktes, wo der Geschädigte ihn zwischen parkenden Fahrzeugen aus den Augen verlor. Der Diebstahlschaden liegt im dreistelligen Eurobereich.

Der Trickdieb soll etwa 35 Jahre alt, von schlanker Statur und zwischen 160 und 170 Zentimetern groß gewesen sein. Nach Angaben der Polizei verfüge er über ein „orientalisches“ oder „asiatisches“ Erscheinungsbild. Zudem sei er dunkel gekleidet gewesen.

Polizei sucht Zeugen Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0 70 41) 9 69 30 beim Polizeirevier Mühlacker zu melden.