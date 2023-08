Verkehrsunfall mit schwer verletztem Mann in Mühlacker

Ein Mann ist am Dienstagvormittag in Mühlacker von einem Wagen erfasst worden, während er einem Lkw-Fahrer half. Er wurde dabei schwer verletzt.

Ein 50-Jähriger ist am Dienstagvormittag in der Industriestraße in Mühlacker von einem Fahrzeug erfasst worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde er dabei schwer verletzt.

Fahrer übersah ihn

Der Mann stand gegen 8.35 Uhr auf der Fahrbahn, als er einen Lkw beim Rangieren unterstützte. Ein herannahender Pkw-Fahrer erkannte die Situation zu spät und erfasste den Mann.

Mit schweren Verletzungen wurde der Mann in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.