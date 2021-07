Mühlacker: Unbekannte klauen Reifen und Felgen

Montag auf Dienstagnacht trieben sich Übeltäter im Enzkreis umher und machten sich an direkt mehreren Fahrzeugen zu schaffen.

Wie das Polizeipräsidium Pforzheim mitteilt, haben Unbekannte in Mühlacker in der Nacht von Montag, 23 Uhr, bis Dienstag, 6.30 Uhr, an sechs Autos alle Reifen mit den dazugehörigen Felgen abmontiert und entwendet.

Die sechs Fahrzeuge der Marken Audi und Skoda standen auf einem Parkplatz in der Industriestraße. Die Täter bockten die Fahrzeuge anschließend auf Backsteine auf. Zudem wurden zwei weitere Autos beschädigt.

Die Höhe des Sachschadens kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht näher beziffert werden. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mühlacker unter der Rufnummer 07041/96930 zu melden.