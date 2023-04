Ein Unbekannter ist in der Nacht auf Freitag in ein Geschäft eingebrochen und hat Elektromessgeräte geklaut.

Ein Unbekannter ist in der Nacht auf Freitag in ein Geschäft in der Innenstadt eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, schlug der Unbekannte in der Bahnhofstraße gegen 1.10 Uhr die Eingangstür zum Verkaufsraum ein und klaute spezielle Elektromessgeräte.

Der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Die Polizei bittet Zeugen aus Mühlacker sich unter der Rufnummer (0 70 41) 9 69 30 zu melden.