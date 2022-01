Unbekannter zerkratzt und verbeult Auto in Mühlacker

Als ein Fahrzeughalter am Sonntagmorgen zu seinem abgestelltem Auto zurückgekehrt ist, stellt er Kratzer und einen Blechschaden fest.

Nachdem ein bisher Unbekannter am vergangenen Wochenende ein geparktes Auto in Mühlacker verkratzt hat, ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen.

Laut Aussage der Beamten stand der weiße BMW in der Hermann-Hesse-Straße. Als der Fahrzeugbesitzer am Sonntagmorgen gegen 1.30 Uhr zu sei seinem Auto zurückkehrte, stellte er tiefe Kratzspuren auf der Fahrerseite fest. Zusätzlich wurde das Auto beschmiert und das Blech an mehreren Stellen eingedrückt.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Zeugen gesucht

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten sich mit dem Polizeirevier Mühlacker unter der Rufnummer (0 70 41) 9 69 30, in Verbindung zu setzen.