Schwerer Unfall bei Mühlacker: Fahrer lebensgefährlich verletzt

Gegen 18.14 Uhr fuhr ein 23-Jähriiger mit seinem Auto von Pinache kommend, in Richtung Mühlacker-Lomersheim. Vermutlich infolge überhöhter Geschwindigkeit kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, so die Polizei in einer Pressemeldung.

Nachdem er etwa 100 Meter unkontrolliert durch Bankett und Böschung schlitterte, prallte er gegen einen Baum. Er wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr Mühlacker befreit werden.

Mit lebensgefährlichen Verletzungen wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert. An seinem Auto entstand Totalschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Die Kreisstraße war für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme gesperrt.