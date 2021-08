Mühlhausen an der Enz

Auto landet nach Überschlag nahe Mühlacker auf dem Dach – vom Fahrer fehlt jede Spur

Ein Autofahrer ist am späten Mittwochabend in Mühlhausen an der Enz von der Straße abgekommen. Das Auto überschlug sich und landete auf dem Dach – vom Fahrer fehlt jede Spur.