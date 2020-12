Ein Mann mittleren Alters wird in Mühlacker und Umgebung vermisst. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen - die Möglichkeit, dass es sich um ein Verbrechen handelt, ist daher nicht auszuschließen.

Seit Montagabend sucht die Polizei in Mühlacker und Umgebung nach dem vermissten Mann, teilen die Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - und das Polizeipräsidium Pforzheim mit. Die Suchmaßnahmen wurden am Dienstag noch weiter ausgedehnt, so die Polizei.

Ermittlungen laufen

Der Mann gilt als vermisst und ein Hinwendungsort sei derzeit nicht bekannt. Es seien Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Pforzheim und des Polizeipräsidiums Einsatz an den Suchmaßnahmen beteiligt.

Die Staatsanwaltschaft und die Polizei ermitteln aktuell in alle Richtungen, teilen Staatsanwaltschaft und Polizei weiter mit.