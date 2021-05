Nachdem eine Mitarbeiterin über Reizungen der Atemwege geklagt hatte, sind am Freitag Spezialkräfte der Feuerwehr und des Landeskriminalamtes auf dem Gelände einer Maschinenbaufirma angerückt.

Wie die Polizei auf BNN-Nachfrage erklärte, stehe der Einsatz im Zusammenhang mit einem Paket, das bereits am Donnerstag in die Firma im Stadtteil Lomersheim geliefert worden war. Eine Mitarbeiterin habe daraufhin über Atemprobleme geklagt und sei im Krankenhaus behandelt worden.

Die Feuerwehr sei allerdings erst am Freitagvormittag hinzugezogen worden. Diese ist in Schutzanzügen für Untersuchungen vor Ort. Um welchen Stoff es sich handelt, der die Atemwegsprobleme verursacht hat, ist derzeit noch unklar. Experten des Landeskriminalamtes sind an den Untersuchungen beteiligt.

Derzeit sei ebenfalls noch unklar, wie es zu dem Vorfall kommen konnte. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe aber nicht, sagte eine Polizeisprecherin.