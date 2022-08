Verkehrsunfall auf Bundesstraße 10 bei Mühlacker

Am Dienstagmittag hat sich ein Verkehrsunfall zwischen einer 76-jährigen Smart-Fahrerin und einem 36-jährigen Lkw-Fahrer ereignet. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei befuhr die Smart-Fahrerin gegen 12.15 Uhr die B10 von Illingen kommend in Richtung Mühlacker.

In Höhe der Einmündung auf die Kreisstraße 4506 in Richtung Mühlhausen hielt sie auf der Linksabbiegerspur bei Rotlicht an. Als die Ampel für ihre Abbiegespur Grünlicht zeigte, fuhr die Smart-Fahrerin an und leitete ihren Abbiegevorgang in Richtung Mühlhausen ein. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 36-jähriger Lkw-Fahrer die B 10 von Mühlacker kommend in Richtung Illingen und fuhr mutmaßlich bei Rotlicht in den Einmündungsbereich ein, so dass es zum Zusammenstoß mit dem Smart kam.

Bei dem Zusammenstoß wurden die 76-Jährige und ihre 18 Jahre alte Beifahrerin leicht verletzt. Sie wurden zur weiteren ärztlichen Untersuchung in Krankenhäuser gebracht. Der Fahrer des 7,5 Tonnen-Lkw wurde bei dem Unfall nicht verletzt.

Der Gesamtschaden der beiden Fahrzeuge wird auf annähernd 20.000 Euro geschätzt.