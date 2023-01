Zwei Autofahrer verletzen sich bei einem Verkehrsunfall auf der B10 bei Mühlacker leicht

Die beteiligten Personen verletzten sich am Mittwochmittag bei einem Unfall in der Nähe von Mühlacker leicht. Wer den Unfall verursacht hat, ist noch unklar.

Zwei Autos sind am Mittwochmittag gegen 13.35 Uhr auf der Bundesstraße 10 (B 10) bei Mühlacker an der Einmündung zu der Straße In den Waldäckern zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilte, verletzten sich die beiden Autofahrer bei dem Unfall leicht.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr eine 62-Jährige auf der B 10 von Illingen kommend in Fahrtrichtung Mühlacker und beabsichtigte mit ihrem grauen Seat die Einmündung B 10/ In den Waldäckern geradeaus zu überqueren. Etwa zeitgleich fuhr ein 51-Jähriger mit seinem schwarzen VW an die Einmündung heran, um seinerseits nach links auf die Bundesstraße abzubiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Im Anschluss an die Kollision brachten die Rettungskräfte die verletzten Personen in ein Krankenhaus. Die beiden beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Schaden an den Autos liegt bei rund 15.000 Euro.

Zeugen gesucht

(0 70 41) 9 69 30