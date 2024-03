Zwei Fahrradfahrer kollidieren im Kreisverkehr in Mühlacker

Ein 23-jähriger Fahrradfahrer ist am Dienstag mit einem anderen Fahrradfahrer kollidiert. Der 23-Jährige verletzte sich dabei schwer.

Ein Fahrradfahrer hat sich infolge eines Verkehrsunfalls am Dienstagmorgen in Mühlacker schwer verletzt.

Wie die Polizei mitteilte, waren zwei Fahrradfahrer auf der Kanalstraße in Enzberg unterwegs. Diese befuhren den dortigen Kreisverkehr, als ein 52-jähriger Autofahrer ebenfalls in den Kreisverkehr einbog. In der Folge kam es zur Kollision mit dem zweiten Fahrradfahrer.

Schwere Verletzungen und Sachschaden

Der 23-Jährige erlitt schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Laut der Polizei entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.