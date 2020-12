Eine 48-jährige Frau und ein 43-jähriger Mann sollen den Mann ermordet haben, der vergangene Woche zunächst vermisst und dann in der Nähe der Sportplätze in Enzberg tot aufgefunden wurde.

Eine 48-jährige Frau und ein 43-jähriger Mann sollen den Mann ermordet haben, der wie berichtet vergangene Woche zunächst vermisst und dann in der Nähe der Sportplätze in Enzberg tot aufgefunden wurde. Das gaben die Pforzheimer Polizei und die Staatsanwaltschaft bekannt.

Die Ermittlungen der Soko „Wald“ brachte die Beamten auf die Spur des Duos. Kriminalbeamte durchsuchten am Donnerstag die Wohn- und Geschäftsräume der beiden und nahmen sie fest.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Pforzheim wurden die dringend Tatverdächtigen am Donnerstag dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Pforzheim vorgeführt, der die Haftbefehle ausstellte – wegen gemeinschaftlichen Mordes. Die beiden dringend Tatverdächtigen befinden sich seither in Untersuchungshaft.

Das Tatmotiv ist noch Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Festgenommenen machten bislang keine Angaben zur Sache.