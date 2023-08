Die SommerEvenz des Fördervereins Enzgärten stehen unmittelbar bevor: Auf die Daheimgebliebenen in den Sommerferien wartet ab dem 15. August zwei Wochen lang ein abwechslungsreiches Programm mit unterschiedlichen Künstlern an der Enz, die alle eines gemeinsam haben: Der Eintritt ist jeweils frei.

Das Budget von rund 60.000 Euro wird zu großen Teilen von Stadt und Sponsoren finanziert. Die Einnahmen aus der Verpflegung vor Ort kommen hinzu. Das Angebot ist in diesem Jahr erweitert worden. „Neben dem bekannten und beliebten Burger gibt es auch eine vegetarische Variante“, sagt Ramona Deeg vom Vorstandsteam des Fördervereins.

Viele Helfer und gute Wetterprognosen stimmen die Macher der SommerEvenz positiv

Insgesamt ist die Vorfreude bereits groß, „dass wir dieses Jahr die SommerEvenz wieder in der alten Größe und mit guter Wettervorhersage durchführen können“, sagt Deeg bei einem Pressegespräch am Donnerstagnachmittag. „Wir haben ein Programm zusammengestellt, das so bunt ist wie all die Jahre davor.“

Selbstverständlich war das nicht, denn im vergangenen Jahr haben sie durchaus gemerkt, dass sie bezüglich der Manpower an die Grenzen stoßen, sagt Deeg. Das sei bei einem Informationsabend im Uhlandbau im vergangenen Herbst auch thematisiert worden. „Da waren wir in der Findungsphase und es ging darum, ob wir es noch einmal schaffen.“

Viele hatten Lust, das mit uns zu gestalten. Ramona Deeg

Vorstandsteam-Mitglied des Fördervereins

Dass die SommerEvenz auch in diesem Jahr stattfinden können, liegt nicht zuletzt daran, dass sich damals viele gemeldet haben, die dieses Event unterstützen wollen. „Wir haben viel mehr Helfer als letztes Mal“, freut sich Deeg. „Viele hatten Lust, das mit uns zu gestalten, auch ohne ein Vereinsmitglied zu sein.“

Was die Herzen im Vorfeld zusätzlich höher schlagen lässt, das sind die guten Wetterprognosen nach den verregneten jüngsten Wochen, denn die SommerEvenz finden klassischerweise unter freiem Himmel statt, auf einem Platz zwischen Gymnasium und Enz. Gutes Wetter sind sie hier allerdings gewöhnt. „In den letzten Jahren waren wir schon sehr verwöhnt“, weiß Deeg.

Im vergangenen Jahr beispielsweise habe es nur einmal kräftig geregnet. Die Jamsession mit Matze Gutstein fiel den äußeren Bedingungen damals zum Opfer, soll in diesem Jahr allerdings nachgeholt werden. „Wir haben Lust auf Matze und er wird seine Freunde mitbringen“, sagt die Vorständin.

Gutstein wird am 26. August auftreten, gewissermaßen als letzter Act, der abends stattfindet. Eröffnet werden die SommerEvenz zunächst aber am 15. August mit Rock- und Popmusik der vergangenen Jahrzehnte. „For life“ machen hier den Auftakt.

Musikalisch haben die Macher großen Wert darauf gelegt, dass während der zwei Wochen für jeden Musikgeschmack etwas dabei ist, betont Rolf Watzal, zuständig für Veranstaltungen und Bühnenprogramm beim Förderverein. Fans deutschsprachiger Hits kommen mit Roxxfrech am 17. August auf ihre Kosten, einen Tribut an die Rolling Stones gibt am 24. August mit „Bigger Bang“ und Andy King sowie Moses Snow werden am 25. August an den unvergessenen Elvis Presley erinnern.

Mit „Human“ schauen darüber hinaus am 19. August alte Bekannte vorbei: sie haben schon im vergangenen Jahr für viel Stimmung in den Enzgärten gesorgt. Die in der Region bekannte Band „Besser“ wird sich zudem am 18. August von einer anderen Seite zeigen, verspricht Watzal. Sie haben die Setlist auf die Atmosphäre unter freiem Himmel abgestimmt. „Ein bisschen Promi-Flair“ wird es außerdem mit Kuhnle, Gaedt und Baisch geben, „drei bekannte Namen, die sich ihre Lorbeeren in unterschiedlichen Kabarett-Zusammenschlüssen schon verdient haben und bei uns das allererste Mal Open Air spielen werden“, so Deeg.

Karaoke bleibt den Fans in Mühlacker erhalten

Nicht verzichten müssen die Besucher auf die traditionellen Karaoke-Abende jeweils am Mittwoch, auch wenn diese sich in der Ausrichtung ein wenig verändert haben. Dieses Mal wollen sie eher auf ältere Sänger setzen, während es für Kinder am 27. August einen eigenen Karaokenachmittag geben wird, erklärt Watzal und räumt ein: Letztlich ist es ein Versuch „und dann müssen wir gucken, ob das funktioniert, weil Karaoke ja immer so ein Familienevent ist.“

Nichts ändern wird sich dagegen sonntags: Am 20. August wird es morgens einen Gottesdienst der evangelischen Kirche geben, ehe die „Schwoba Jazzer“ zum Frühschoppen spielen und nachmittags ab 14.30 Uhr alles im Zeichen von Country, Gym und Dance steht. Am 27. August wiederum übernimmt der Musikverein Mühlacker das Frühschoppenkonzert.

Mit Rücksicht auf die Anwohner werden alle Abendveranstaltungen etwas früher beginnen als gewohnt, teilweise schon um 18.30 Uhr. Gegen 22.30 Uhr soll die Show auf der Bühne in Abstimmung mit dem Ordnungsamt jeweils beendet sein.