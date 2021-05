Mutmaßlich Betrunkener Fahrer schläft auf Pinacher Straße in Mühlacker ein

Polizeibeamte haben am späten Donnerstagabend, gegen 22.30 Uhr, einen mutmaßlich Betrunkenen nach einem Unfall in Mühlacker schlafend am Steuer seines Autos angetroffen. Wie die Polizei berichtete, war sie zunächst von Zeugen über eine regungslose Person in einem Fahrzeug auf der Pinacher Straße infomiert worden.

Als die Beamten vorort eintrafen, schien die Person kurzeitig erwacht gewesen zu sein. In der Zwischenzeit hatte der Wagen nach Angaben der Polizei ein geparktes Auto gerammt. Nachdem die Beamten den wieder Eingeschlafenen geweckt hatten, stellten sie bei ihm starken Alkoholgeruch fest. Auch während dem folgenden Alkoholtest schlief der 52-Jährige immer wieder am Steuer sitzend ein.

Anschließen brachten die Einsatzkräfte den Mann zur Durchführung einer Blutentnahme in ein Krankenhaus. Wie aus dem Polizeibericht hervorgeht, wurde er dort zumindest vorübergehend wacher. Nun verweigerte er die Blutentnahme und wehrte sich auch körperlich dagegen. Letztlich sahen sich die Beamten nach eigenen Angaben gezwungen, den Mann zu überwältigen und ihm Hanschellen anzulegen.

Im weiteren Verlauf ließ der 52-Jährige die Blutentnahme schließlich über sich ergehen. nach Einschätzung der Polizei erwartet ihn nun eine Strafanzeige. Seinen Führerschein behielten die Beamten ein.