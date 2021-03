Nach Durchsuchung in Schömberg zwei Personen festgenommen

Am Mittwochvormittag hat die Polizei in Langenbrand einen Gastrobetrieb durchsucht. Im Einsatz waren unter anderem Polizeikräfte aus Pforzheim und Calw und vom Landeskriminalamt. Zuvor ermittelte die Kriminalpolizeidirektion Calw wegen Schleusung, Menschenhandel und Urkundendelikten. Das gaben die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Polizeipräsidium Pforzheim am Donnerstag bekannt.

Nach Stand der Ermittlungen wurden Menschen, die nicht aus der Europäischen Union stammen, nach Deutschland eingeschleust und mit gefälschten europäischen Ausweisen versorgt, so dass sie Freizügigkeit der Unionsbürger in Anspruch nehmen konnten, teilen Polizei und Staatsanwaltschaft weiter mit.

Durchsuchungen auch in Pforzheim

Neben dem Betrieb in Langenbrand wurden sechs weitere Gebäude durchsucht. Die von den Ermittlern vollstreckten Durchsuchungsbeschlüsse bezogen sich auf insgesamt vier Objekte in Pforzheim, zwei im Landkreis Calw und eines in Bayern. Darüber hinaus haben Polizeibeamte mehrere Fahrzeuge an verschiedenen Örtlichkeiten durchsucht. Dabei konnten zahlreiche Beweismittel sichergestellt werden.

Bei den Durchsuchungsmaßnahmen in Langenbrand haben die Beamten 37 Personen angetroffen. Der Verdacht auf Schleusung, illegale Einreise, Aufenthalt und Beschäftigung sowie Urkundenfälschung habe sich dabei erhärtet. Bei der Aktion wurden insgesamt zwei Menschen festgenommen. Gegen 19 werden Strafanzeigen vorgelegt. Außerdem wurden Vermögenswerte im sechsstelligen Bereich beschlagnahmt, geben Polizei und Staatsanwaltschaft bekannt.

Auch Hinweise auf verwahrloste Tiere

Neben den Delikten im Zusammenhang mit Schleusung und illegaler Beschäftigung seien auch Verstöße gegen das Strafgesetzbuch festgestellt worden, so die Polizei. Im Keller des mehrstöckigen Gebäudes in Langenbrand habe es darüber hinaus Hinweise auf verwahrloste Tiere gegeben.