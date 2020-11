Im Neuenbürger Stadtteil Waldrennach rumort es heftig wegen einer illegalen Sammelunterkunft. Mehr als 20 Arbeiter wohnen seit einigen Wochen in dem Gebäude in der Eichwaldstraße. Wie geht es nun weiter?

Über 20 Arbeiter in Haus in der Eichwaldstraße

Das ehemalige Kinderheim in der Waldrennacher Eichwaldstraße steht seit Wochen in der Diskussion. Weil es so zentral im Ort liegt, bekämen viele am Ort den Lärm der mehr als 20 Bewohner mit, beschreibt Ortsvorsteher Frank Wendelstorf die Situation.

Ein Teil der Bauarbeiter, die aus Osteuropa kommen, werden morgens von einem Transporter abgeholt – wo sie arbeiten, wisse er nicht, sagt der Ortsvorsteher. Die anderen Arbeiter renovieren das Haus und bauen es aus. Sie wohnen in Räumen mit Stockbetten. Das Problem sei, dass der Gebäudeeigentümer keine Genehmigung der Stadt habe, das Haus als Sammelunterkunft zu nutzen, erläutert Wendelstorf. Er wünscht sich, dass die Wohnungen im Haus bald „normal“ genutzt werden und „wir das Massen-Thema aus dem Ort bekommen“.