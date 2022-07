Zweiter Wahlgang am 21. August

Bader liegt vorne bei Bürgermeisterwahl in Neuenbürg

Die Bürgermeisterwahl in Neuenbürg geht in die zweite Runde. Im ersten Wahlgang erreichte am Sonntag keiner der drei Kandidaten die absolute Mehrheit von 50 Prozent der Stimmen. Die Nachwahl findet am 21. August statt.