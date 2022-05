Zeuge greift ein

Betrunkene verursacht in Neuenbürg Unfall und fährt weiter

Eine Frau hat am Dienstag in Neuenbürg versucht, in betrunkenem Zustand auszuparken. Dabei stieß sie mit einem geparkten Auto zusammen. Anschließend wollte die 61-Jährige davonfahren, aber ein Zeuge machte ihr einen Strich durch die Rechnung.