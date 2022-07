Wo wird gewählt? In sieben Wahllokalen. Drei befinden sich in der Kernstadt, zwei in Arnbach und je eines in Waldrennach und Dennach. 75 Wahlhelfer werden am kommenden Sonntag im Einsatz sein, teil die Stadtverwaltung mit. Wahlberechtigt sind 6.515 Wählerinnen und Wähler. 1.154 haben bis Mittwoch Briefwahlunterlagen beantragt.

Wann steht das Wahlergebnis fest? Um 18 Uhr schließen die Wahllokale, dann wird ausgezählt. Gegen 19 Uhr soll das vorläufige Endergebnis im Foyer des Volksbank-Gebäudes neben dem Rathaus vom Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses – Bürgermeister Horst Martin – verkündet werden.

Welche Rolle spielt die Wahlbeteiligung? Eine große. Sie lag bei der Bürgermeisterwahl vor acht Jahren 45,7 Prozent. Damals wurde Amtsinhaber Horst Martin rund 72 Prozent der Stimmen wiedergewählt. Am Sonntag wird ein neuer Bürgermeister gewählt. Daher ist damit zu rechnen, dass die Wahlbeteiligung – ähnlich wie in Kämpfelbach am vergangenen Sonntag – über 50 Prozent liegt. Die BNN berichtet am Sonntag per Live-Ticker von der Wahl unter www.bnn.de. to