Wenn gestandene Männer, mit einer großen Lanze bewaffnet und mit Gebrüll mächtig Staub aufwirbeln, um ein Ungeheuer in Form eines Hasen zu jagen. Oder wenn man am Hexenhäuschen die Hexe fragend hört „wer klopfet an mein Häuschen“ und freudig von den Geißlein vernimmt „der Wolf ist tot“, dann ist man mittendrin bei der Dennacher Märchenbeleuchtung.

Wer kennt sie nicht, die Geschichten aus der Märchenwelt der Grimms, von Wilhelm Hauff, Hans Andersen oder Wilhelm Busch, sind sie doch Bestandteil zahlreicher Gutenachtgeschichten.

Bei der 70. Märchenbeleuchtung wurden im Neuenbürger Höhenstadtteil von den 100 Darstellern auch solche Märchen zum Leben erweckt, die lange Zeit nicht mehr aufgeführt waren, wie „Des Kaisers neue Kleider“ und „Tischlein deck dich“.

Die Märchenbeleuchtung schweißt Dennach regelrecht zusammen. Jonathan Eisemann

Das Besucherinteresse war zur Freude der Organisatorinnen Susanne Kruschel, Heike Klaus und Annabell Hörter sowie der Festgemeinschaft (TSV, Musikverein Lyra und Gesangverein Edelweiß/Flutlichtchor) riesengroß. Angelaufen sind die Vorbereitungen für die zweitägige Veranstaltung schon vor Monaten.

Selbst ein kurzfristiger krankheitsbedingter Ausfall einer ganzen Familie konnte Kruschel nicht aus der Bahn werfen, denn „wir sind eine große Familie“. Die Chef-Organisatorin und hat dann immer jemand in der Hinterhand. Wie den 17-jährigen Noah aus Göbrichen, der dann zur Not als „Geißenmutter“ ins kalte Wasser geworfen wird. „Die Märchenbeleuchtung schweißt Dennach regelrecht zusammen“, bekräftigte Jonathan Eisemann, der Vorsitzende des MV Lyra.

Das lebendige „Märchendorf“ ist schon etwas Einmaliges und hat sich in den Jahren zu einem wahren Publikumsmagneten entwickelt. Von den Märchen geht eine besondere Anziehungskraft aus, die nicht nur die kleinen Besucher in den Bann zieht.

Eröffnet wurde die illuminierte Märchenbeleuchtung mit dem Umzug aller Teilnehmer durch das „Märchendorf“, angeführt von den sieben Schwaben, um dann ihre Spielplätze einzunehmen. Doch bevor der Umzug sich in Bewegung setzte, gratulierten alle Teilnehmer mit einem vielstimmigen Geburtstagsständchen Hannes, dem Wolf, sowie Lisa-Marie, der Zofe bei der Prinzessin, zu ihren Geburtstagen.

Urgesteine der Märchendarsteller sind Karl-Heinz Ochner, der sich seit zig Jahren als Hexe bei „Hänsel und Gretel“ einbringt sowie Jochen Rentschler als Räuber bei den „Bremer Stadtmusikanten“. Ochner war es auch, der die Märchengeschichte neu schrieb, denn als Hexe sorgte er mitten bei der Dschungelbuch-Aufführung durch seinen Besuch für Erheiterung.

Dennacher Märchenbeleuchtung: Darsteller zwischen sechs und 62 Jahre alt

Die Märchendarsteller, im Alter von sechs Jahren wie Josua Eisemann, der sich als Koch bei Dornröschen einbrachte, bis hin zum mit 62 Jahren ältesten Teilnehmer Dieter Westenteicher, dem musikalischen Panther Bagheera aus dem „Dschungelbuch“, waren alle mit Herzblut dabei.

Dass bei den Aufführungen auch gesungen und musiziert wird, wurde besonders verdeutlicht beim „Dschungelbuch“, wo zum Ausdruck gebracht wurde, „dass mit Gemütlichkeit sich auch das Glück einstellt“.

Von Glück reden konnte auch der Prinz bei der „Prinzessin auf der Erbse“. Als nach glückloser Suche plötzlich ein echte Prinzessin vor der Türe stand, fackelte der Prinz nicht lange und betete die Prinzessin mit der Frage an „willst du mich heiraten“, worauf eine ältere Besucherin sich nicht verkneifen konnte: „So schnell gehts eben nur im Märchen“.

Für eine Anekdote sorgten auch Wolfgang Veith aus Heilbronn. Exakt vor 50 Jahren weilte der Unterländler mit seinem Bruder Bernd als Kurgast in Dennach und ließ sich damals nicht zweimal bitten, mitzuspielen. Eingebracht hatten sie sich als „Bremer Stadtmusikant“ und als Bär bei „Schneeweißchen und Rosenrot“. Nach Dennach ist Veith in diesem Jahr gekommen, um seinen Enkel zu belauschen, der extra aus Heilbronn angereist ist, um als Prinz bei „Aschenputtel“ mitzuwirken.

Abgerundet wurde das Fest neben einer kulinarischen Vielfalt mit einem Rahmenprogramm mit Musik durch den Entertainer „Rolfes“ sowie mit einem Vergnügungspark mit Karussell.