Einbruch in Neuenbürg-Arnbach: Einbrecher stehlen Schmuck und Tresor

Schmuck und ein Tresor war die Beute von dem oder den Tätern, nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Neuenbürg-Arnbach.

Am Donnerstagnachmittag, zwischen 15.15 und 19.45 Uhr hebelten Einbrecher ein Fenster zu den Kellerräumen eines Hauses in der Hornisgrindestraße in Neuenbürg-Arnbach auf und gelangten so in das Gebäude. Wie die Polizei mitteilte stahlen sie dort Schmuck und einen Tresor.

Hinweise zum Tathergang können Zeugen unter (0 70 82) 7 91 20) bei der Polizei melden.