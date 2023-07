Unbekannter stiehlt Werkzeuge aus Gebäude in Neuenbürg

Ein Dieb ist in der Nacht zum Dienstag in ein im Umbau befindliches Gebäude in Neuenbürg eingebrochen. Dort entwendete er Werkzeuge im Wert von 10.000 Euro.

Ein Unbekannter hat in der Nacht von Montag auf Dienstag Werkzeuge aus einem im Umbau befindlichen Gebäude in der Wildbader Straße in Neuenbürg entwendet. Wie die Polizei mitteilte, verschaffte sich der Täter in der Zeit zwischen 19.45 Uhr und 7.45 Uhr durch gewaltsames Aufbrechen zweier Türen Zugang zum Gebäude. Im Innern angelangt entwendete er mehrere Werkzeuge und Maschinen in einem Gesamtwert von etwa 10.000 Euro.

Polizei sucht Zeugen

Das Polizeirevier Neuenbürg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, sich unter der Rufnummer (0 70 82) 7 91 20 telefonisch zu melden.