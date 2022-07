mehrfach eingebrochen

„Tiere einfach verrecken lassen": Diebe klauen 400 Fische aus Zucht in Neuenbürg

Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag an die 400 Tiere aus der Fischzucht Zordel in Neuenbürg gestohlen. Doch etwas anderes ärgert Züchter Andreas Zordel noch mehr.