Frau meldet Wildunfall zu spät: Zwei Fahrzeuge krachen bei Neuenbürg ineinander

Weil eine 52-Jährige einen Wildunfall nicht sofort meldete und zunächst weiterfuhr, kollidierten im Anschluss am Montagmorgen bei Neuenbürg zwei Fahrzeuge miteinander. Wie die Polizei berichtet, war die Autofahrerin gegen 6.45 auf der Landstraße Richtung Calmbach unterwegs, wo ein Wildschwein auf die Fahrbahn lief und von der Frau überfahren wurde. Die 52-Jährige fuhr weiter und meldete sich erst in Calmbach bei der Polizei, um anschließend an den Unfallort zurückzukehren.

In der Zwischenzeit passierte bereits eine andere Autofahrerin die Stelle und bremste wegen des Wildschweins, das auf der Fahrbahn lag, ab. Eine hinter ihr fahrende Frau reagierte nicht schnell genug und krachte in das Fahrzeug hinein. Zwar wurde bei dem Unfall niemand verletzt, an beiden Fahrzeugen entstand jedoch ein Schaden von mehreren tausend Euro.

Die Polizei weist in Zusammenhang mit diesem Vorfall erneut darauf hin, dass es wichtig ist, einen Wildunfall direkt zu melden und nicht einfach weiter zu fahren. Wer dagegen verstößt, muss mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.