Genehmigung des Windparks auf der Langenbrander Höhe steht bevor

Die Gemeinde Schömberg und BayWa r.e. haben sich in einem städtebaulichen Vertrag geeinigt: In einem ersten Bauabschnitt sollen nun vier Windenergieanlagen auf der Landenbrander Höhe errichtet werden.

Aus einer zunächst ablehnenden Haltung der Gemeinde Schömberg beim Bau von Windkraftanlagen nahe Langenbrands ist nun Zustimmung geworden. Die Firma BayWa r.e. einigte sich mit der Gemeinde Schömberg in einem städtebaulichen Vertrag. Wie der Kurier berichtete, hatte zuvor bereits der Gemeinderat Schömberg dieser Vereinbarung zugestimmt.

Die Zustimmung erfolgte, nachdem sich die Firma BayWa bereit erklärte, auf eine der zunächst vorgesehenen fünf Windkraftanlagen auf dem 130 Hektar großen Gebiet Hirschgarten auf den Markungen Neuenbürg-Waldrennach und Schömberg-Langenbrand im Kreis Calw zu verzichten. Die jetzt in der Planung weggefallene Anlage stand am nächsten in Richtung Langenbrand.

Zudem wird die Gemeinde Schömberg künftig mit einer Konzessionsabgabe von diesem Windpark profitieren. Auf Basis der durchgeführten Windmessungen und den sich daraus ergebenden Ertragsprognosen bekommt die Gemeinde Schömberg für beide Bauabschnitte eine jährliche Zahlung von voraussichtlich etwa 60.000 Euro. Geplant ist ein Crowdfunding, um den Bürgern die Möglichkeit zu geben, sich am Erfolg des Windparks zu beteiligen.